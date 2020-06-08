08 Haziran 2020 Pazartesi 07:14 | Son Güncelleme:
Samsung'un varisi hakim karşısında
Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong (ortada), yolsuzluk iddiasıyla hakkında verilen tutuklama emrinin tekrar gözden geçirilmesine ilişkin davanın duruşmasına katılmak üzere, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki mahkeme binasına geldi.
Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong (ortada), yolsuzluk iddiasıyla hakkında verilen tutuklama emrinin tekrar gözden geçirilmesine ilişkin davanın duruşmasına katılmak üzere, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki mahkeme binasına geldi.