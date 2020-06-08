Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7726
  • 7,6505
  • 367.34
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Samsung'un varisi hakim karşısında
08 Haziran 2020 Pazartesi 07:14 | Son Güncelleme:

Samsung'un varisi hakim karşısında

Samsung'un varisi hakim karşısında

Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong (ortada), yolsuzluk iddiasıyla hakkında verilen tutuklama emrinin tekrar gözden geçirilmesine ilişkin davanın duruşmasına katılmak üzere, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki mahkeme binasına geldi.

Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong (ortada), yolsuzluk iddiasıyla hakkında verilen tutuklama emrinin tekrar gözden geçirilmesine ilişkin davanın duruşmasına katılmak üzere, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki mahkeme binasına geldi.
Almanya'dan 'Türkiye' açıklaması
Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde dikkat çeken detay! 33 yıl sonra ortaya çıktı
Engin Altan Düzyatan'a benzeyen Ertuğrul Gazi büstü kaldırıldı
Facebook'ta koyu yenilik
'Yürüyen Köşk' iddiasına valilikten yalanlama
İngiltere'de göstericiler polisi attan düşürdü!

İngiltere'de göstericiler polisi attan düşürdü!

Vitamin desteği gerekli mi?

Vitamin desteği gerekli mi?

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?