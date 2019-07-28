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  3. Salvini abarttı İtalya kendi kurtarma gemisini ülkeye sokmuyor

Salvini abarttı İtalya kendi kurtarma gemisini ülkeye sokmuyor

Salvini abarttı İtalya kendi kurtarma gemisini ülkeye sokmuyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, ilginç bir karara imza attı.

Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 göçmenin İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor. İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 göçmenin, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonu'na resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi. Dün, Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında batan botta 150 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı. 

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