Salvini abarttı İtalya kendi kurtarma gemisini ülkeye sokmuyor

Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 göçmenin İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor. İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 göçmenin, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonu'na resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi. Dün, Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında batan botta 150 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.