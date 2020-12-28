Salgının merkez üssü ABD'den korkutan açıklama: Mutasyonlu virüsün ülkede olduğundan şüpheleniyoruz

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 türü hakkındaki bir soruya Giroir, şunları dedi:

"Mutasyona uğramış virüsün ABD'de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz."

Giroir, "Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşılama çalışmalarına ilişkin ise Giroir, "Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var." diye konuştu.

ÖLÜ SAYISI 341 BİNİ GEÇTİ

ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1249 artarak 341 bin 187'ye ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 143 bin 80 artışla 19 milyon 579 bin 987'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 1 günde 1249 artarak 341 bin 187 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 496 bin 936'ya ulaşırken, ülke genelinde 246 milyondan fazla test yapıldı.

EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA



Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 147 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 696 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 271 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 349 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 210 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 484 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.