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  3. Salgının başladığı Çin'de pes dedirten görüntü!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:37 | Son Güncelleme:

Salgının başladığı Çin'de pes dedirten görüntü!

Salgının başladığı Çin'de pes dedirten görüntü!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin Halk Cumhuriyeti'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kurul toplantısında milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığı dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’de 13. Ulusal Halk Kongresi, ikinci genel kurul toplantısı bugün yapıldı. 

Toplantıya katılan milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. 

Hastalığın çıkış yeri olarak bilinen Vuhan’da bugün 51 kişide daha koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı.


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