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  3. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuştu ancak İslamofobi demedi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuştu ancak İslamofobi demedi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuştu ancak İslamofobi demedi

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "İslamofobi" ifadesini kullanmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Bakanın konuşmasında "İslamofobi" ifadesini kullanmaması ise dikkat çekti.

ALMAN BAKAN "İSLAMOFOBİ" DEMEDİ

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan Seehofer, ülkede ırkçılık, aşırı sağ ve antisemitizm kaynaklı tehlikenin büyük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta, aşırı sağ grubundan, 12 kişi gözaltına alındı. Grubun kesin saldırı planları vardı. Son günlerde birçok şehirde, aşırı sağ grupların evlerinde aramalar yapıldı ve bu esnada el bombası, patlayıcı maddeler ve otomatik silahlar bulundu. Böylelikle birçok saldırıları engellemiş olduk fakat şunun kesin belirtmem lazım ki, Almanya´da aşırı sağ terörizmi, antisemitizm ve ırkçılık tehlikesi vardır."


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