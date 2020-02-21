Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuştu ancak İslamofobi demedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Bakanın konuşmasında "İslamofobi" ifadesini kullanmaması ise dikkat çekti.

ALMAN BAKAN "İSLAMOFOBİ" DEMEDİ

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan Seehofer, ülkede ırkçılık, aşırı sağ ve antisemitizm kaynaklı tehlikenin büyük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: