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  3. Şaşırtan not deşifre edildi! Tam 2 bin yıllık

Şaşırtan not deşifre edildi! Tam 2 bin yıllık

Şaşırtan not deşifre edildi! Tam 2 bin yıllık

Londra şehrinde yapılan kazılar sırasında ucuz bir yazma aleti (stylus) üzerinde keşfedilen ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu öğrenilen kalem keşfi kadar üzerinde yazılan yazıyla da dikkat çekiyor.

Şaka Yazılı Antik Roma Kalemi üzerindeki not ve modern kalem uzunluğundaki tasarımıyla görenleri şaşırtıyor. 

"ŞİİRSELLİK VE MİZAH OLARAK BENZERSİZ"

Bloomberg’in Avrupa genel merkezinin kazılarında, Londra Arkeoloji Müzesi tarafından keşfedilen kalem, 132 mm boyutunda ince tasarımına sığdırılmış ayrıntılı ve etkileyici şaka metni ile yaklaşık olarak modern bir kalem uzunluğunda.  Arkeologlar, bu metnin, şiirsellik ve mizah olarak benzersiz olduğunu, ancak bütün Roma İmparatorluğu’nun herhangi bir yerinde bile çok az sayıda yazılı örnek bulunduğunu söylüyor.

Yazıt, Roma İmparatorluğu boyunca gönderilen tüccarların, askerlerin ve yetkililerin belki de yüzlerce kilometre uzakta arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermede yazma ve okuryazarlığın önemini yansıtması açısından önem taşıyor. 

2 bin yıllık olduğu öğrenilen kalemin üzerinde ise şu mesaj yer alıyor;

“Şehirden geldim. Sana beni hatırlayabileceğin keskin uçlu bir karşılama hediyesi getirdim. Eğer kader izin verirse, yol uzun olduğu ve cüzdanım boş olduğu kadar cömertçe verebileceğimi söyleyebilirim.”

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