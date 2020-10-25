Şaka değil gerçek: İkinci kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’li Michael Christiansen bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiye kazandı. İki ödülün toplam değeri 150 bin dolar.

DHA'da yer alan haberde ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

"GERÇEKL OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Yerel medyaya konuşan Christiansen, “İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirirken kazandığı ödülle yeni bir garaj inşa etmek istediğini ve paranın bir kısmını da emekliliği için ayırmak istediğini belirtti.

Christiansen aynı zamanda ölen kız kardeşinin yaşadığı evi satın almayı da deneyeceğini belirtti.