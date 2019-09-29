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Sahilleri petrol bastı

Sahilleri petrol bastı

Brezilya’nın kuzey doğu sahillerindeki onlarca plajda kaynağı belirsiz gölet şeklindeki ham petrol birikintileri ortaya çıktı. Gözler petrol şirketlerine çevrildi.

Brezilya’da yetkililer ülkenin kuzey doğu sahillerindeki onlarca plajda görülen ham petrol birikintilerinin kaynağını araştırıyor. Yapılan tahliller, sahillerde bulunan petrolün Brezilya kaynaklı olmadığını gösterdi. En az 6 deniz kaplumbağası ve bir deniz kuşunun öldüğü açıklandı. 

TURİSTLER KAÇIYOR

Sızıntının görüldüğü bölgelerde temizleme harekatı yürütülüyor. İlk olarak 2 Eylül günü görülen sızıntının 1.500 km’lik bir alana yayıldığı ve 8 eyalette 105 ayrı yerde saptandığı açıklandı. Sızıntılar doğal yaşamı ve Ceara’daki Praia do Futuro, Alagoas’daki Maragogi gibi sevilen plajların kullanımını etkiledi. 

TEK KAYNAKTAN GELİYOR 

Tahliller ayrıca petrolün tek bir kaynaktan sızdığını da belirledi, ama bu kaynak henüz saptanabilmiş değil. Brezilya yetkilileri sızıntının Brezilya açıklarından geçen bir ham petrol tankerinden gelmiş olabileceğini bildirdi. Sızıntıdan etkilenen eyaletlerin Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte olduğu açıklandı.

 

 

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