'Sahadaki gerçekleri tüm dünya biliyor'

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin Barış Planı Harekatı’nda destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığı ve bu eylemlerin doğruluğu kanıtlanırsa ‘savaş suçu’ teşkil edebileceği iddialarına yanıt verdi, ‘’Her türlü uluslararası hukuk ihlali soruşturulmalı ve failler sorumlu tutulmalı, tabii ki buna Amerikalı ve diğer dostlarımızın düzenlediği operasyonlar da dahil edilmeli’’ diyen Sinirlioğlu, Türkiye’yi hedef alan haksız ve çirkin iddiaları asla kabul etmeyeceklerini, Suriye’de sahadaki gerçeklerin ortada olduğunu ve tüm dünyanın kimin yalan söylediğini bildiğini sözlerine ekledi. Suriye’de DEAŞ’a karşı en fazla mücadele veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Sinirlioğlu, PKK/YPG hakkındaki gerçeklerin ise kasıtlı bir şekilde gizlenmeye ya da unutturulmaya çalışıldığını söyledi. Sinirlioğlu, örgütün kontrolündeki bölgenin ‘yeni totaliter bir terör devleti için test alanı haline geldiğini’ ifade etti.

MÜLTECİ YANITI

Bazı Avrupa ülkelerinin güvenli bölge konusundaki eleştirilerine de cevap veren Sinirlioğlu, ‘’Mülteci akınına karşı sınırlarını dikenli tel örgülerle kapatan ülkeler, sınırlarının dışında bir mülteci kampı yaratmaya istekliydiler ve bu arada hâlâ AB’nin 2016’da Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz’’ dedi. Sinirlioğlu ayrıca AB ülkelerinin kendi vatandaşı olan DEAŞ’lıları geri almaları gerektiğini ve sorumluluktan kaçamayacaklarını vurguladı. Toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise varılan anlaşmanın Suriye’nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.