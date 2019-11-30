Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Sadr yeni hükümette yer almayacağını duyurdu

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa kararı sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, liderlik ettiği siyasi kanadın, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasının Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda kurulacak yeni hükümette yer almayacağını bildirdi.

Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

Dün istifasını açıklayan Irak Başbakanı Abdulmehdi, istifa dilekçesini bugün Meclis'e göndermişti. Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

(AA)

 


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu!
<p>Protein Salata için malzemeler:</p> <p>200 gr somon füme<br /> 2 adet yumurta<br /> Sirke<br

Protein Salata Nasıl Yapılır? Mutlu Kahvaltılar´da Protein Salata Tarifi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 liraya satılıyor

Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu