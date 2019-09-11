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Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile görüldü

Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile görüldü

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran dini lideri Ali Hameney ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman ile görüldü.

Fars Haber Ajansı'nın twitter hesabından yayınlanan fotoğraflarda, Iraklı Şii lider Sadr'ın, İran'da Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen matemde Hameney ve Süleymani ile yan yana oturduğu görüldü.

İran'a karşı eleştirel tavrıyla bilinen Sadr'ın, Hameney ve Süleymani ile görülmesi dikkatleri çekti ve Irak'ta tartışmalara neden oldu.

Sadr, geçen perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkesindeki hükümetten desteğini çekebileceği tehdidinde bulunarak, İran'a gitmişti.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Sadr'ın daha sonra Kum kentinde muharrem ayı etkinlikleri sırasında yoldan geçenlere hayır yemeği ikramında bulunduğu görülmüştü.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 53 milletvekiliyle birinci siyasi grup konumunda bulunuyor.

(AA)

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