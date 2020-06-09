Saddam gibi yıktılar

ABD’de Geroge Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere’de de devam ediyor. Bristol kentindeki gösteride, köle tüccarı Edward Colston’ın heykeli yıkıldı.

BOYNUNA BASTILAR



Protestocular, ABD’de polisin ölmeden önce George Floyd’a yaptığına atfen yere indirdikleri heykelin boynuna dizleriyle bastırdılar ve ardından nehre attılar. Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika’ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston’ın, tüm servetini o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor. 6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika’ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor. İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.

YERİNE YENİ HEYKEL



Colston’un heykelinin yerine, Afrika kökenli insan hakları savunucusu Paul Stephenson’un heykelinin dikilmesi isteniyor. Stephenson, 1963’te Bristol Otobüs Şirketi’nde ‘siyahları çalıştırmama’ kararına karşı düzenlediği boykotla ‘renk yasağına’ son veren kişi olarak tanınıyor. Halen yaşayan Stephenson 83 yaşında.

84 BİN KİŞİYİ SATTI



Edward Colston, 2 Kasım 1636-11 Ekim 1721 yılları arasında yaşadı. Kraliyet Afrika Şirketi’nin ikinci adamı olan Colston’un köle olarak sattığı Afrikalı sayısı 84 bin olarak tahmin ediliyor. Colston, parasının bir kısmını kiliseye bağış ve okul, hastane yaptırmakta harcamış, ölümünden sonra 1895’te heykeli dikilmişti. Heykelin kaldırılması için protestolar bugüne kadar sürdü, en son 2018’de kaldırılması yönünde kampanya başlatılmıştı.

MİNNEAPOLİS’TEKİ POLİS DEPARTMANI KAPATILACAK!



Geroge Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’teki Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı.

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki polis departmanı tasfiye edilecek. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Minneapolis Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı. Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender ise “Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor’’ dedi.

YENİ SİSTEM GELECEK



Bender, polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis departmanının tasfiyesine sıcak bakmıyor.

8 DAKİKA 46 SANİYE DİZ ÇÖKTÜLER



ABD Kongresinin Demokrat üyeleri, polis tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd’un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye gönderme yapmak için aynı süre boyunca diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

POLİS İÇİN YASA TASARISI



ABD’de hazırlanan yasa tasarısında polisin görevi kötüye kullanmasıyla ilgili ulusal çapta veri tabanı oluşturulması öngörülüyor. tasarı yasa haline gelirse polisler için yasal doktrinin kaldırılmasıyla yasa dışı ya da anayasaya uymayan polis hareketleri karşısında kurbanlar veya yakınları maddi tazminat davaları açabilecek.

ABD POLİSİ DERS ALMIYOR



ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, benzer bir olayın görüntüleri daha ortaya çıktı. Virginia’da siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden polis memuru Tyler Timberlake orantısız güç kullandı. Yere düşen siyahi kişinin sırtına dizini koyan Timberlake, acıyla bağıran adamın ensesine elektroşok tabancasını dayayarak defalarca ateşledi. Görüntülerde, siyahi kişinin gözaltına alındığı sırada defalarca “Nefes alamıyorum” diye bağırdığı dikkat çekti.

SEATTLE’DA BİR KİŞİ PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTI



Protestolar ABD genelinde devam ederken Seattle kentinde bir araç protestocuların arasına daldı. Sürücü daha sonra araçtan çıkıp ateş açtı. Olayda en az bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Kent polisi zanlının gözaltına alındığını, yaralının da hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafçı Alex Garland, tedavi edilmek üzere alandan uzaklaştırılırken vurulan kişinin bir videosunu paylaştı. İsminin Daniel olduğunu söyleyen yaralı, “Silahın koluma ateşlendiğini duydum. Tam zamanında hareket ettim. Amacım oradaki insanları korumaktı” dedi.

FLOYD’UN CENAZE TÖRENİ BUGÜN



George Floyd’un cenaze töreni bugün ABD’nin Houston kentinde gerçekleşecek. Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, törene ilişkin detayları açıkladı. Floyd’un cenaze töreni bugün saat 11.00’da Teksas Eyaleti Houston şehrinde gerçekleşecek. Avukat Ben Crump, Minneapolis’te Perşembe günü yerel saat ile 13.00-15.00 arasında anma gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

ÜNLÜ YILDIZLAR SOKAĞA ÇIKTI



George Floyd için yapılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Son olarak şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez de Hollywood’daki gösterilerde görüntülendi. İşte İngiltere’de ve ABD’de sokağa çıkan ünlüler.

MADONNA KATILDI



‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, Londra’daki George Floyd yürüyüşüne katıldı. Bir hafta önce ayak bileğini burkan 61 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, koltuk değnekleriyle protestocuların arasında görüntülendi.

Londra’daki Star Wars yıldızı John Boyega, eline megafonu aldı ve zaman zaman gözyaşı döktüğü duygusal ve etkili bir konuşma yaptı. Boyega “Sizinle kalbimden konuşuyorum. Bakın, bundan sonra bir kariyerim olup olmayacağını bilmiyorum. Kontrolü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca barışçıl gösteri yapın” dedi.