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  3. S-400'leri kullanacak 100 Türk askerin eğitimi bu ay başlıyor

S-400'leri kullanacak 100 Türk askerin eğitimi bu ay başlıyor

S-400'leri kullanacak 100 Türk askerin eğitimi bu ay başlıyor

Rusya´dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini kullanacak yaklaşık 100 Türk askerin eğitimi bu ay sonunda Rusya´daki bir askeri üstte başlayacak.

Rus haber ajansı TASS´da yer alan habere göre, diplomatik bir kaynak açıklamasında "Mayıs ayı sonunda, yaklaşık 100 Türk askeri, anlaşmaya göre 2019´da teslim edilecek olan S-400 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya´da bir askeri üstte eğitime başlayacak" ifadelerini kullanırken, eğitimin yaklaşık 5 ay süreceğini de belirtti.

Ayrıca, haberde Türk askerlerinin, Mart ortasında aynı askeri üstte eğitimine başlamış olan Çinli askerlerle birlikte eğitileceği bilgisine yer verildi.

Haberde Rusya'nın askeri teçhizat ihracatçısı olan Rosoboronexport'un konuya dair bir açıklamada bulunmadığının da altı çizildi.

(DHA)

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