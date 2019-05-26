S-400'lerde kritik dönemece giriliyor

Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getiren ve Kongre’nin Ankara’ya günaşırı tehditler savurmasına neden olan S-400 krizinde en kritik sürece giriliyor. Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmaya göre, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Haziran'dan itibaren Türkiye’ye taşınacak. Sistemin kurulmasının ise Aralık ayını bulması bekleniyor. ABD'nin tehdit olarak algılayarak yaptırım tehditlerini öne sürdüğü krizde 4 önemli tarih var.

Kongre'nin dayatmaları: 23 Mayıs’ta 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı görüşen ABD Senatosu Askeri Hizmetler Komitesi, S-400 savunma sistemlerini yerleştirmesi durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye transferinin engellenmesini içeren bir önergeyi kabul etti.

Patriot teklifi: Türkiye, ABD'den acil gereksinimleri gereği Patriot savunma sistemleri talep etmiş ancak verilen 2026 tarihi kabul edilmemişti.

S-400’lerin gelişi: S-400 parçaları Haziran ayından itibaren transfer edilecek.

Erdoğan - Trump görüşmesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Ziyaret için Ankara ‘Temmuz’ ayını önerdi ama Trump onaylamadı. İki lider, 28-29 Haziran'da Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde de görüşebilir.

TÜRKİYE'DEN KARŞI YAPTIRIMLAR GELEBİLİR

Türkiye’nin S-400’ler için “Bu iş bitti” mesajını kabul etmeyen ABD’ye yanıt olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Bir NATO üyesi istediği silahı alabilir” demişti. ABD, S-400'lerin NATO ve F-35 sistemlerine zarar vermeyeceğini kanıtlamak için Türkiye'nin talep ettiği ortak çalışma grubunu da kabul etmedi. Öte yandan Türkiye’nin de ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşılık İncirlik Üssü ve Malatya radarı dâhil Amerikan askerî faaliyetini kısıtlamak gibi seçenekleri bulunuyor.