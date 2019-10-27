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  3. S-400'ler Sırpları etkiledi: Sadece Türkiye'de var

S-400'ler Sırpları etkiledi: Sadece Türkiye'de var

S-400'ler Sırpları etkiledi: Sadece Türkiye'de var

Slav Kalkanı 2019 tatbikatının ikinci etabı için Rusya tarafından Sırbistan’a gönderilen Pantsir-S ve S-400 hava savunma sistemleri Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından incelendi.

Vucic, “Şmdi bir S-400 hava savunma sistemine sahip olmayı isterdik. Ancak alabilecek durumda değiliz. Bunlar, halkınızın, ülkenizin ve gelecek nesillerin güvenliğini garanti eden sistemler. Eğer bir gün alabilecek duruma gelirsek, bunu yaparız” dedi. Eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic ise, Balkan Yardımadası’nda, Türkiye’den başka S-400 gibi hava savunma sistemine sahip hiçbir ülkenin olmadığını belirtti.

VAZGEÇ BASKISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda hala görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” dedi. Türkiye’nin Temmuz ayında teslim aldığı S-400 bataryaları henüz aktive edilmiş değil.

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