Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9587
  • 6,6619
  • 289.225
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. S-400'den sonra Rusya'dan S-500 hamlesi! 2025'te teslim edilecek

S-400'den sonra Rusya'dan S-500 hamlesi! 2025'te teslim edilecek

S-400'den sonra Rusya'dan S-500 hamlesi! 2025'te teslim edilecek

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarında, “S-500 sisteminin ilk denemelerinin gelecek yıl başlaması planlanmış durumda. Seri üretimin başlamasıyla üretilen bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” dedi.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Rusya’dan ise bu teklife nasıl bakıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmış değil.

S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor, bu bilgiler sır olarak saklanıyor.

(Sputnik)


Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç sorusuna şaşırtan tepki
MasterChef'te Güzide'nin sırrı ortaya çıktı
Deniz Çakır'dan 'EDHO' açıklaması
Seçkin Özdemir ve Sevda Erginci'den aşk bombası!
11 yıl sonra ilk paylaşım!
<p>Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderk

Anne Köpek Havlayarak Yavrusu İçin Yardım İstedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Engelli ve sokağa terk edilmiş kediler "güzellik"te yarıştı

Dünyada ilk kez Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak! İşte ilklerin ve enlerin arabası...