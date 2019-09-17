Rüyasından etkilenip uykusunda yüzüğü yuttu

Sabah oldu, Jenna rüyasından uyandı. Ancak 2.4 karatlık elmas nişan yüzüğü parmağında yoktu. Genç kadın, rüyasında tektaş yüzüğünü yutarken gerçekte de yutmuştu. Soluğu hastanede alan Jenna’nın röntgeni çekildi.

Yüzük genç kadının midesindeydi. Yüzüğün midesinden alınması için ameliyata giren Jenna, “Çok ağladım. Ölümüme sebep olsaydı çok üzülürdüm” dedi.