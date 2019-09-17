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  3. Rüyasından etkilenip uykusunda yüzüğü yuttu

Rüyasından etkilenip uykusunda yüzüğü yuttu

Rüyasından etkilenip uykusunda yüzüğü yuttu

ABD’de 10 Eylül günü yaşanan olayda, rüyasında, nişanlısı Bobby ile hızlı trende yolculuk yapmakta olan Jenna Evans, ‘kötü adamlar’ın yüzüğünü çalmaması için onu yuttu.

Sabah oldu, Jenna rüyasından uyandı. Ancak 2.4 karatlık elmas nişan yüzüğü parmağında yoktu. Genç kadın, rüyasında tektaş yüzüğünü yutarken gerçekte de yutmuştu. Soluğu hastanede alan Jenna’nın röntgeni çekildi.

Yüzük genç kadının midesindeydi. Yüzüğün midesinden alınması için ameliyata giren Jenna, “Çok ağladım. Ölümüme sebep olsaydı çok üzülürdüm” dedi.

 

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