Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü: Trump'a yardıma hazırız

Rusya’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs testleri pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a yardıma hazır olduklarını duyurdu.

DHA'da yer alan haberde enstitünün Başkanı Alexander Gintsburg’un, “Resmi olarak Rus makamlarına başvururlarsa onlara yardım edebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"RUS AŞISIYLA AŞI OLMALARI GÜZEL"

Ayrıca Gintsburg’in, Trump yönetiminin Rus aşısı Sputnik V ile aşılanması önerisinde bulunarak şunları söyledi:

“Bence bunu başkanlarıyla çözecekler. Bu arada, (Rus aşısıyla) aşı olmaları güzel olurdu”