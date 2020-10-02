  • $7,7436
  • 9,0788
  • 475.09
  • 1148.39
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü: Trump'a yardıma hazırız
02 Ekim 2020 Cuma 14:35 | Son Güncelleme:

Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü: Trump'a yardıma hazırız

Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü: Trump'a yardıma hazırız

Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Rusya’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs testleri pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a yardıma hazır olduklarını duyurdu.

DHA'da yer alan haberde enstitünün Başkanı Alexander Gintsburg’un, “Resmi olarak Rus makamlarına başvururlarsa onlara yardım edebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"RUS AŞISIYLA AŞI OLMALARI GÜZEL"

Ayrıca Gintsburg’in, Trump yönetiminin Rus aşısı Sputnik V ile aşılanması önerisinde bulunarak şunları söyledi:

 “Bence bunu başkanlarıyla çözecekler. Bu arada, (Rus aşısıyla) aşı olmaları güzel olurdu”
<p>Sarıyer Kilyos’ta, 33 yaşındaki A.D. isimli kadın kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle

Sarıyer'de koca dehşeti: Sığındığı baba evine otomobiliyle defalarca çarptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor

Gizli işler ortaya çıkabilir! 2 Ekim Cuma burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.