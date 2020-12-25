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  • Rusya'nın hayalet uçağı Su-57'de ilk teslimat yapıldı... Dikkat çeken 'Karadeniz' iddiası
25 Aralık 2020 Cuma 18:48 | Son Güncelleme:

Rusya'nın hayalet uçağı Su-57'de ilk teslimat yapıldı... Dikkat çeken 'Karadeniz' iddiası

Rusya'nın hayalet uçağı Su-57'de ilk teslimat yapıldı... Dikkat çeken 'Karadeniz' iddiası

Rus Sukhoi firması tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı seri üretim bandından indi. 5. nesil savaş uçağı kategorisinde olan ilk Su-57, Rus Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Rus savunma politikası üzerine araştırmalar yapan Rob Lee, üretim bandından çıkan hayalet uçak Su-57'nin, Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar şehrine konuşlandığını iddia etti.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 üretim bandından inerek Rus ordusuna teslim edildi. Öte yandan 'hayalet uçak' olarak da bilinen savaş jetinin Karadeniz'e konuşlandığı iddia edildi.

Haber7.com'un Rusya devlet ajansı TASS'tan aktardığı habere göre; seri üretimden çıkan ilk Su-57 savaş uçağı, Rus hava kuvvetlerine teslim edildi. TASS'a konuşan askeri kaynak, "İlk seri üretim Su-57, hava kuvvetlerine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Haberde yer alan bilgilere göre; ilk seri üretim Su-57 jeti, Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutanlığına bağlı bir alaya gönderildi. Ancak askeri yetkili, alayın adını açıklamadı. Öte yandan paylaşılan görüntülere göre; Su-57 ilk uçuşunu da konuşlandığı üste yaptı.

"KARADENİZ'E KONUŞLANACAK" İDDİASI

Rus savunma politikası üzerinde araştırma yapan Rob Lee, Rus İzvestiya gazetesinin daha önceki bir iddiasını gündeme getirerek, üretimden çıkan ilk Su-57'nin Karadeniz'e kıyısı olan Krasnodar kentindeki 3'üncü Karma Hava Alayı'na gönderildiğini iddia etti.

2021'DE 4 UÇAK DAHA RUS ORDUSUNA KATILACAK

Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, ilk seri üretim Su-57'nin 2020'nin sonunda orduya teslim edileceğini açıklamıştı. TASS'a konuşan askeri kaynak, 2021'de 4 jetin daha orduya katılacağını aktardı.

2024'DE BU SAYI 22'YE ÇIKACAK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti.

2028 SONUNDA RUS ORDUSUNDA TOPLAM 76 TANE SU-57 OLACAK

2019 yılında Rus devletiyle Sukhoi firması arasında imzalanan bir anlaşmaya göre; şirket 2028'nin sonuna kadar Rus Ordusuna toplam 76 tane Su-57 teslim edecek.

HAYALET UÇAK SU-57'NİN ÖZELİKLERİ

Beşinci nesil, yani stealth (hayalet) olma özelliğine sahip Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak. 37 ton azami kalkış ağırlığı bulanan uçak, saatte 2 bin 600 km azami hıza ve 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. Su-57, karşılaştırıldığı F-35'e oranla daha fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

SURİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

1 Mart 2018'de bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Su-57'lerin Suriye'de görev yaptığını teyit etmiş, 25 Mayıs 2018'de yapılan Savunma Bakanlığı açıklamasında ise, Şubat ayında Hmeymim hava üssüne gönderilen bir Su-57'nin görev sırasında bir adet güdümlü füze ateşlediğini açıklamıştı.

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