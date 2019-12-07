Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Önem veriyoruz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Önem veriyoruz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Önem veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." dedi.

Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

- "LİBYA'NIN EGEMENLİĞİ, NATO'NUN MACERALARIYLA BALTALANDI"

Bakan Lavrov, Libya'da durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı. Ülke hala bölünmüş durumda. Çatışmalar, ülkede hala devam ediyor." diye konuştu.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter arasında şubatta anlaşma yapıldığını hatırlatan Lavrov, Libya meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

(AA)


Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Hollanda´ya, son nesil savaş uçağı olan F-35´in ilk teslimatı dün gerçekleştirildi.</p> <p>Uça

Hollanda Hava Kuvvetleri´nden Skandal Hata! F-35´i Köpüğe Buladılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

'Sanat Güneşi' Zeki Müren 88 yaşında!

Ocak ayında zam geliyor! En az 7 bin 470 lira