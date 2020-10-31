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  • Rusya'dan Paşinyan'a bir kez daha ret: Talebi geri çevrildi
31 Ekim 2020 Cumartesi 15:37 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Paşinyan'a bir kez daha ret: Talebi geri çevrildi

Rusya'dan Paşinyan'a bir kez daha ret: Talebi geri çevrildi
AA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Rusya'dan yardım talebine karşılık Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kez daha savaşın Ermenistan topraklarında gerçekleşmediği hatırlatarak Paşinyan'ın talebini geri çevirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talebi bir kez daha geri çevrildi.

AA'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

Rusya'nın Ermenistan ile 1997’de imzaladığı Dostluk, İş birliği ve Karşılıklı Destek Anlaşması'na atıfta bulunulan açıklamada, "Anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrudan Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” denildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

DAHA ÖNCE DE GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Putin, "Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan'a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la sürekli temas halindeyim. Rusya'nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ermenistan’a yükümlülüklerinin bulunduğunu ancak savaşın Ermenistan topraklarında gerçekleşmediğini söyleyen Putin, “Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" diyerek her defasında Rusya’nın desteğini arkasında bulunan Ermenistan’a tüm kapıları kapattı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</

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