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Rusya'dan nükleer sızıntı açıklaması

Rusya'dan nükleer sızıntı açıklaması

Resmi meteoroloji ajansı, ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından radyoaktif sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Arkanjelsk bölgesinde bir füze denemesi sırasında meydana gelen kazadan sonra gökyüzüne yayılan radyoaktif maddelerle ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Resmi meteoroloji Ajansı, yapılan yeni testlerle gökyüzünde radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu izotoplar strontiyum, baryum ve lantanum.

Rusya'da Ağustos başında askeri bir birlikte yaşanan patlama, nükleer sızıntı endişelerine sebep olmuştu.

Kuzey Kutbu bölgesindeki Nyonoksa Donanma Üssü'nde 8 Ağustos günü meydana gelen füze patlamasında beş kişi ölmüş, üç kişi yaralanmıştı.

Rus nükleer şirketi Rosatom, kazanın sıvı yakıtlı bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana geldiğini kaydetmişti.

Kazada yaralanan üç kişide ağır yanıklar olduğu da açıklandı.

Moskova ise radyasyon seviyesinin normal olduğunu savunmuştu. 

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