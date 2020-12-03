Rusya'dan kritik hamle... Stratejik bölgeye MiG-31 sevkiyatı

Rusya, bünyesinde bulunan MiG-31 uzun menzilli önleme uçaklarını, ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr'deki üssüne konuşlandırdı.

Star.com.tr'nin aktardığı habere göre, Rusya Pasifik Filosu'nun Basın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki havacılık bileşenini geliştirmek için, Pasifik Filosunun deniz havacılığındaki MiG-31 önleme ekipleri, Anadyr hava sahasında hava savunma muharebe görevini üstlendi. Şu anda, havacılık birimi, amaçlanan görevleri yerine getirirken kara tabanlı hava savunma sistemleriyle etkileşim sorunları üzerinde çalışılıyor."

Alaska'ya yakınlığı dolayısıyla oldukça hassas bir bölge olan Rusya'nın doğusundaki Çukotka, yaklaşık 50 bin nüfusu ile Rusya'nın en az nüfuslu ikinci bölgesidir.