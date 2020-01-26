Rusya'dan 'koronavirüs' hamlesi!

Rusya’nın Pekin’deki Büyükelçiliği’nin basın ataşesi Georgiy Yegorov, 2019-nCoV adı verilen yeni tür koronavirüsün yayılmasını önlemek için giriş-çıkışların sınırlandırıldığı Vuhan kentindeki Rusya vatandaşlarının tahliyesi için çalıştıklarını söyledi.

Yegorov RİA Novosti’ye yaptığı açıklamalarında, kendilerine ulaşan Rusya vatandaşlarının kenti terk etmek istediklerini Çin tarafına ilettiklerini, ancak henüz resmi bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Ayrıca Yegorov virüse yakalananların sayısının en az 1.400 olarak güncellenmesine rağmen, virüsün bulaştığı kişiler arasında Rusya vatandaşlarının olduğuna ilişkin bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Çin’de yeni koronavirüs türü nedeniyle ölenlerin sayısı 41’e yükselirken, ülkedeki 10 kent de karantina altında.