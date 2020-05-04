Rusya'dan koronavirüs anketi: Putin güven kaybediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' e olan güvenin ülke genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gerilediği belirtildi .

ANKETE GÖRE PUTİN, YÜZDE 8 OY KAYBINA UĞRUYOR

Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre, Mart’ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46’sı Putin’i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. 2019’un Haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi. Rusya en son 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Son gelişmelerle ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.

DURUMUN CİDDİYETİNİ KREMLİN DE KABUL ETTİ

Putin'in fiziki olarak dış dünyadan izole şekilde çalıştığını anlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Anlaşılan salgınla ilgili oluşan durum karşısında bir süre daha çalışmalarımızı kısıtlayıcı tedbirler altında yürütmek zorunda kalacağız. Bu önlem ve tedbirler özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumunu da kapsıyor" dedi.

Rusya lideri Putin'in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor.

(DHA)