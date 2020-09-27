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  • Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı
27 Eylül 2020 Pazar 12:46 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da durumun ani şekilde kötüleştiğine dikkat çekilerek, temas hattı boyunca her iki taraftan yoğun bombardımanın devam ettiği ve kayıp haberlerinin geldiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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