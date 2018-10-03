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Rusya, S-300 hava savunma sistemini Suriye'ye ulaştırdı

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15 askeri personelin olduğu Rus uçağının düşürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan Rusya, S-300 hava savunma sistemini Suriye'ye ulaştırdı

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Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye S-300 hava  savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

Sonra da Rusya Savunma Bakanlığı, sistemin teslimatının fotoğraf ve videolarını dünyayla paylaştı.

17 Eylül'de Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü.

Rusya, olayla ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için Esed rejimine daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

(Milliyet)

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