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19 Ekim 2020 Pazartesi 19:01 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat

Rusya'dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat
IHA

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Azerbaycan'ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatla ilgili görüntüler paylaştı.

Rusya, Azerbaycan’ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi’nde başlattığı tatbikatın görüntülerini yayınladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, Rusya 16 Ekim’de Azerbaycan’ın da sınırının bulunduğu Hazar Denizi’nin Abşeron Yarımadası’nın kuzeyinde tatbikata başlamıştı. Toplam 6 gemi, 7 uçak ve 400’den fazla askerin katıldığı tatbikatın birinci kademesi tamamlandı. 

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, son olarak Dağıstan ve Tataristan merkezli Hazar Filosu’na ait Ugliç ve Veliky Ustyug gemilerinden AK-630 ve SAB-250 tipi topçu bombaları ile atışlar yapıldığını duyurdu. Atışlarda füze savunma sistemlerinin hedef alındığı, tatbikatın devam ettiği aktarıldı.

Gergin durumdaki Güney Kafkasya’da yapılan tatbikatın herhangi bir tehdit oluşturmadığı ve ticari gemi taşımacılığına kısıtlamalar getirilmediği ifade edilmişti.

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