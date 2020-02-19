Kremlin Sözcüsü Peskov: İdlib konusunda Türkiye ile temaslarımız sürecek

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de tırmanan gerilim üzerine Rusya'nın tepesinden peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gelinen noktada Ankara ve Moskova'nın anlaşmaya varamadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, İdlib'de gerginliğin daha da artmaması için Rusya'nın Türkiye ile temasları sürdüreceğini söyledi.

AA'nın haberine göre, Lavrov, "Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılamadı." dedi.

Lavrov'un ardından Kremlin'den gelen açıklamada ise Peskov, başkent Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında gerçekleşen İdlib konulu müzakerelere dair gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bir yıldan uzun süre önce Suriye konusunda anlaşmalar yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalardan memnunduk ve bu karşılıklı bir memnuniyetti." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını belirten Peskov, "Ancak başkanlar yakın temas halindeler, bu nedenle saatler içerisinde böyle bir görüşme ayarlanabilir." dedi.

Peskov, Başkan Erdoğan'ın "İdlib Harekatı, artık bir an meselesidir." sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdilik en kötü senaryodan yola çıkmayalım. Eğer İdlib'deki gruplara yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu Soçi anlaşmalarına uygun olur çünkü ciddi miktarda silah ve mühimmata sahip bu grupların etkisiz hale getirilmesi Türkiye'nin sorumluluğunda. Ancak eğer Suriye'de meşru hükümete ve Suriye ordusuna yönelik bir operasyondan bahsediyorsak, bu olabilecek en kötü senaryodur."

Başkan Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda "İdlib'e operasyon an meselesidir." demişti.