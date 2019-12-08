Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan flaş NATO çıkışı! Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya'dan flaş NATO çıkışı! Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya'dan flaş NATO çıkışı! Her yıl daha da kötüye gidiyor, iş birliğine hazırız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Beş yıl önce Brüksel’de oldukça aktif bir işbirliği yürüttük. Anlaşmaya varmak için, anlaşmaları ilerletmek için seçeneklerimiz ve fırsatlarımız vardı. Ancak ne yazık ki, bunlar durdu. İlişkilerimiz her yıl bozulmaya devam ediyor. Bizim tarafımızdan tüm kapılar açık ve işbirliğine hazırız.' ifadelerini kullandı.

Rossiya 1 TV kanalına konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın NATO ile işbirliğine hazır olduğunu, ancak blokla ilişkilerin birkaç yıldır kötüye gittiğini söyledi.

Şoygu açıklamasında, ''Beş yıl önce Brüksel’de oldukça aktif bir işbirliği yürüttük. Anlaşmaya varmak için, anlaşmaları ilerletmek için seçeneklerimiz ve fırsatlarımız vardı. Ancak ne yazık ki, bunlar durdu. İlişkilerimiz her yıl bozulmaya devam ediyor. Bizim tarafımızdan tüm kapılar açık ve işbirliğine hazırız.'' ifadelerini kullandı. 

Star'ın haberine göre, Şoygu, NATO’nun sadece Avrupa-Atlantik (EuroAtlantic) bölgesine değil Orta Doğu’ya da hükmetmek istediğini belirtti.


Geri sayım başladı! Tarihe geçecek
2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
<p>Çocukluğundan beri hayvanlara ayrı bir sevgisi bulunan İbrahim Sargın, Bursa´da yaşayan ama insan

Nadir Bulunan Hayvanı Bulup Bursa´da Yaşadığını İspatladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!