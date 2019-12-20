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  3. Rusya'dan dikkat çeken ifade: Almanya Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya'dan dikkat çeken ifade: Almanya Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya'dan dikkat çeken ifade: Almanya Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlarına mümkün olan tek yanıtın karşı tedbir olduğu belirterek, "Ancak Berlin bunu göze alamaz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’nin sınır ötesi yaptırımlarını 'kararlı bir şekilde görüşme' niyetinde oldukları açıklamasını değerlendiren Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD sınır ötesi yaptırımlara giderek daha fazla başvuracak. Merkel’in yakınmaları bu anlamda işe yaramaz. Mümkün olan tek yanıt karşı tedbir, ama Almanya her ne hiddetli olsa da hiçbir zaman bunu göze alamaz. ABD, sırf Erdoğan’ın olası yanıt adımları yüzünden Türkiye’ye yaptırımı yürürlüğe sokmuyor" dedi.

Daha önce ABD Senatosu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini onaylamıştı.

Bu kararı değerlendiren Merkel, ABD’nin sınır ötesi yaptırımlarına karşı olduklarını ve bunu 'kararlı bir şekilde görüşme' niyetinde olduklarını söylemişti.

(Sputnik)


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