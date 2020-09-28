Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz

Rusya, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında Dağlık Karadağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili, Türkiye ile temas halinde olduklarını belirtti

AA'da yer alan haberde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.

"İKİ TARAF İLE DE İLİŞKİLERİMİZ İYİ"

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Peskov, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili "dengeli" pozisyon sergilediklerini dile getirdi.

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'I İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

Dağlık Karabağ'daki durumdan endişe duyduklarını belirten Peskov şunları ifade etti: