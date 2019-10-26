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Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Rusya, "Dostluk Oku-1" isimli ortak ortak hava tatbikatı başlattı.

Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya hava savunma güçlerinin iki ülke arasında ilk kez düzenlenecek "Dostluk Oku-1" tatbikatına katılmak üzere Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "Hava saldırı silahları ve bunlara karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi, hava sahasının güvenliğini sağlama ve stratejik hedefleri savunma konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı" olduğu aktarıldı.

Rus medyasında da bugün başlayan tatbikatın 7 Kasım'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.  (AA)

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