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Rusya'dan Belarus'a petrol sevkiyatı durdu

Rusya'dan Belarus'a petrol sevkiyatı durdu

Belarus devlet petrol şirketi Belneftehim, Rusya'nın Belarus'a petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Belarus'a petrol sevkiyatı durdurulurken, ülkedeki petrol rafinerilerinin işletim kapasiteleri de en düşük seviyeye çekildi.

Rus petrol sevkiyat şirketi Transneft'ten yapılan açıklamada ise Belarus'a yönelik petrol sevkiyatıyla ilgili bir kısıtlama olmadığı belirtilerek, "Petrolü, Rus petrol şirketlerinden gelen başvurulara göre sevk ediyoruz. 1 Ocak itibarıyla şirketlerden Belarus'a yönelik sevkiyatla ilgili talep gelmedi." ifadesine yer verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 ve 31 Aralık 2019'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki ülke arasındaki petrol ve doğal gaz sevkiyatı konularını ele almıştı.

Lukaşenko, bir süre önce yaptığı açıklamada, Belarus'un 2020'de Rusya'dan 20 milyar metreküp doğal gaz ve 25 milyon ton petrol ithal etmeyi planladığını kaydetmişti.

AA


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