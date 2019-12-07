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Rusya'dan Başkan Erdoğan'a 'Zafer' daveti

Rusya'dan Başkan Erdoğan'a 'Zafer' daveti

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için bir davet gönderdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden İrina Kasimova'nın Rus basınına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek olan 2.Dünya Savaşı anma törenlerine davet edildiği belirtildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada 2. Dünya Savaşı Zaferi'nin 75. yılı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere hemen hemen tüm dünya liderlerine davet gönderildiği ifade edildi.

İHA


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