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  3. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, 'Barış Pınarı Harekatı' na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Nebenzia, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu, onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Adana Anlaşması ile çözüm önerdiklerini belirten Nebenzia, YPG/PKK'ya ise Suriye rejimi ile diyalog kurmalarını teklif ettiklerini ama onların başkalarını (ABD) tercih ettiğini kaydetti.  (AA)

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