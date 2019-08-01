Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5853
  • 6,1831
  • 252.749
  • 101888
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan Baltık Denizi'nde tatbikat

Rusya'dan Baltık Denizi'nde tatbikat

Rusya'dan Baltık Denizi'nde tatbikat

Rusya, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2019" isimli askeri tatbikat başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Baltık Denizi'nde başlayan tatbikatı, Rus Askeri Deniz Filosu ile Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği belirtildi.

Tatbikatta 69 gemi, 58 uçak ve helikopterle 10 bin 634 askerin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikat esnasında filolar arasında gruplaşma, filonun gücünü yönetme becerilerinin yanı sıra deniz filosunun Rusya'nın çıkarlarını korumaya hazır olup olmadığının test edileceği kaydedildi.

Okyanus Kalkanı-2019 tatbikatı, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Geçen yıl eylülde yapılan Okyanus Kalkanı tatbikatı, Rusya'nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetlerinin Akdeniz'de gerçekleştirdiği ilk tatbikat olmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
Engin Altan Düzyatan yeni partneri o isim mi olacak?
Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
Dünyaca ünlü modeli otele almadılar!
Selen Görgüzel Alkan'ın yeni tarzını görenler şaşırdı
<p>ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 4 adet CH-47F model Chino

Büyükelçilik Duyurdu! Türkiye´nin Gücüne Güç Katacaklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak... İmalatına başlandı

YAŞ toplantısı başladı