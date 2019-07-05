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  3. Rus Senatör: Avrupa'da orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine yanıt vereceğiz

Rus Senatör: Avrupa'da orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine yanıt vereceğiz

Rus Senatör: Avrupa'da orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine yanıt vereceğiz

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Avrupa’daki NATO ülkelerinde orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesi durumunda buna yanıt vereceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Rusya-NATO Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yürürlükte kalkması durumunda ittifakın koordineli “savunma” önlemleri alacağını açıklamıştı.

Stoltenberg’in bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, “Eğer NATO’ya üye ülkelerin topraklarında bu sınıftan silah yerleştirilirse derhal aynı şekilde karşılık vereceğiz. NATO’nun bu üstünlüğüne tahammül etmeyeceğiz” dedi.

Stoltenberg’in, INF’yi kurtarmak için hala zamanın olduğunu söyleyerek “kurnazlık ettiğini” kaydeden Cabarov, “Zaman gerçekten var, INF’yi durdurmayan, sadece askıya alan yasayı kabul ettik. Ama top ABD’de, onlar adım atmalı, oysa şimdilik susuyorlar. Stoltenberg kurnazlık yapıyor, ABD’nin anlaşmayı uzatmayacağını çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg’in bu tür açıklamalarla, INF’nin durdurulmasından Rusya’nın suçlu olduğunu göstermeye çalıştığını kaydeden senatör, “Tüm suçu Rusya’ya atmak istiyorlar” diye vurguladı.

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