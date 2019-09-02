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Rusya'dan ABD'ye uyarı: İdlib'de ateşkesin altını oymayın

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İdlib'de ateşkesin altını oymayın

Rusya, İdlib’de El Kaide’yi vurduğunu açıklayan ABD’yi Ankara ve Moskova’ya haber vermeden bölgede ateşkesin altını oymakla suçladı. Rusya’nın desteklediği Esad rejimiyse ateşkese rağmen hava saldırılarına devam ediyor. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un önceki gece Suriye’nin İdlib vilayetinde terör örgütü El Kaide bağlantılı grupları vurarak 40 militanı öldürdüğünü açıklamasının ardından Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya’nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye bildirimde bulunmadan İdlib’de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Kremlin ise geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in görüşmesinin ardından bölgede 
rejimin ilan ettiği tek taraflı ateşkesi Washington’ın tek taraflı hamlesiyle tehlikeye attığını belirtti. Yapılan açıklamada “Rusya ve Türkiye’nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı 
olarak ateşkes ilan ettiği İdlib’deki ‘sessizlik rejimi’ ABD tarafından bozuldu denildi. 

‘KOMUTANLAR ÖLDÜ’ 

ABD, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenlemişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre saldırıda ölenler arasında El Kaide komutanları da yer alıyor. Rusya’nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi de ABD’nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi. 

Esad rejimi ihlallere devam ediyor

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde tek taraflı ilan ettiği ateşkesi tamamen bozarak, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hatlarını havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla hedef aldı. Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib’in Serakib İlçesi, Cercenaz beldesi ile Tuh, Deyr Şarki ve Deyr Garbi köylerine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırılar gerçekleştirdi. İdlib’de on binlerce sivil, önceki gün akşam saatlerinde Beşşar Esad rejimi ve Rusya’nın son aylarda şiddetlenen saldırılarını protesto etmişti. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme Köyü’nde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı.

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