Rusya'dan ABD'ye: G-8 değil G-10 olsun

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, siyasi liderliğini kanıtlamaya çalışan iki G7 başkentinden gelen açıklamanın sembolik olduğunu ve G7 ülkelerinin Rusya'yla işbirliğinden vazgeçerek kendi bacaklarına sıktıklarını anlamaya başladıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

"G8 FORMATI RUSYA'YI TATMİN ETMEZ"

Rusya'nın G7 ülkelerinin yaptırımları altında olduğunu ve mevcut koşullar değişmeden Moskova'nın bu formata geri dönmesinin katılımcı ülkeler arasındaki hak ve imkan eşitsizliğini kabul etmek anlamına geleceğini kaydeden Kosaçev, Rusya için bunun kabul edilemez olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Bir mucize olup yaptırımlar iptal edilse bile, G8 formatı Rusya'yı tatmin etmez, Rusya'nın çıkarlarına uymaz. Zira bu önceden olduğu gibi 7+1 formatı olur ve diğer ülkeler Rusya'yı Batı dünya düzeninin tüm cazip yönlerini kabul etmeye ikna etmek için çalışır, diğer 7 lider yeni küresel düzen konularında Putin'e karşı birlik olur."

"Ekonomik potansiyelleri ve siyasi ağırlıklarıyla dünyadaki süreçlere ciddi şekilde etki edebilecek Çin ve Hindistan'ın katılımıyla G10'un kurulması adil olur. Bu, sadece bu tür zirvelerin statüsünü artırmakla kalmaz, Rusya'nın ulusal çıkarlarına uyan kararlar alınmasını sağlar" diye devam eden Rus senatör, G7'nin G10'a dönüşmesinin küresel politikada vektörleri, yaklaşımları ve formatları değiştiren bir oluşum olacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis ile birlikte gerçekleştirdiği toplantı öncesinde Macron'un önerisini değerlendirdiği açıklamasında, Rusya'nın G7’ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini kaydetmişti.

Trump aynı zamanda Rusya’nın G8 üyeliğinin Barack Obama'nın başkanlık döneminde askıya alındığını, çünkü Rusya lideri Vladimir Putin'in Obama'yı 'zekasıyla alt ettiğini' ileri sürmüştü.

Rusya’nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesinin 2014’te Moskova’nın Kırım ve Ukrayna politikasını gerekçe göstererek verdiği kararla askıya alınmıştı.