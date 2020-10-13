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  • Rusya'dan ABD'ye eleştiri: Anlaşmaları uygulamak istemiyorlar
13 Ekim 2020 Salı 19:53 | Son Güncelleme:

Rusya'dan ABD'ye eleştiri: Anlaşmaları uygulamak istemiyorlar

Rusya'dan ABD'ye eleştiri: Anlaşmaları uygulamak istemiyorlar
AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemediğini söyledi.

Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen toplantıda, ABD'nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) siyasetini değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD’nin birçok uluslararası anlaşmadan çekildiğine dikkati çeken Lavrov, "ABD, uluslararası sahada ekonomi, ticari ve herhangi bir alanda kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor." dedi.

Lavrov, ABD’nin yaptırım, tehdit ve ültimatom gibi araçları kullanarak yıkıcı bir politika izlediğini ifade etti.

"Onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz"

AB ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, "Batı'da dış siyasetten sorumlu şahıslar, karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlamıyor. Muhtemelen bir süreliğine onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz." diye konuştu.

Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Rusya ile jeopolitik ortağı olamadıkları" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak "İstedikleri gibi olsun." dedi.

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