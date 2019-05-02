Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9655
  • 6,6822
  • 243.733
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya'dan ABD'nin Maduro iddiasına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin "kaçma hazırlığında olan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu ülkede kalmaya Rusya'nın ikna ettiği" iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Venezuela’daki durum ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD’nin, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu Küba’ya kaçmayarak ülkede kalmaya Rusya’nın ikna ettiği yönündeki iddialarını yalanlayan Lavrov, "ABD yönetimi temsilcilerinin Venezuela hakkında söylediklerinin tümünü listelerseniz elbette sürekli soru sorabilirsiniz. Diplomatik olarak bu soruların cevabı genellikle 'Doğru değil.' şeklinde olacaktır." dedi.

Moskova ile Washington’un Venezuela konusu da dahil olmak üzere aralarındaki temasları sürdüreceğini belirten Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kendisini sadece aramış olmak için aradığını ve Venezuela'ya müdahalede bulunmama çağrısı yaptığını" dile getirdi.

Venezuela'daki durum için temasları sürdürme noktasında anlaştıklarını kaydeden Lavrov, "bu ülkeye müdahale meselesine ilişkin olarak da aralarındaki tartışmaya şimdilik nokta koyduklarını" aktardı.

Lavrov, Rusya ile ABD arasında Venezuela konusunda ortak bir pozisyon göremediğine dikkati çekerek, "Bir taraftan Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne dayalı prensiplerimiz ve uluslararası hukuk kuralları, diğer yandan ABD’nin bir başka devlete Washington’dan geçici devlet başkanı atama durumu. Rejimi değiştirmek için boğucu yaptırımların yanı sıra güç kullanma ile tehdit ediyorlar ve meşru iktidarı teslim almayı talep ediyorlar. Pozisyonlarımız farklı fakat konuşmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Rusya’nın ABD’nin Venezuela planlarına karşı koymak için BM kurallarına saygı gösterilmesi yönündeki çabaları harekete geçireceğini ifade eden Lavrov, Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin 'Monroe Doktrini'ne geri dönme niyetinin Latin Amerika halklarına saygısızlık olduğunu söylediğini bildirdi.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
İşsiz olan İsa Uzğuç´un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulu

Aldığı Teklif Hayatını Kararttı... ´5 Şirketi Var, Günde 20 Lira Kazanıyor´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rize'deki kayıp çocuklar bulundu

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı