Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra acilen buraya geri döndü.

Uçak, piste inişi sırasında arka kısmından alev aldı.

Pistte durmayı başaran uçakta, söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlk bilgilere göre 70 civarında yolcunun bulunduğu uçakta, yaralıların olduğu ifade edildi.

13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta bugün oynanan ve 1-0 Erbaaspor’un galibiyetiyle sona eren karşılaşma s

Takım Ligden Düşünce Futbolcular Sokakta Kaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden kareler