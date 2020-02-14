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  3. Rusya'da yerel basın, Libya'da bir Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti

Rusya'da yerel basın, Libya'da bir Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti

Rusya'da yerel basın, Libya'da bir Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti

Rusya'da yerel gazete, bir Rus askerinin Libya'da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rusya'nın Orenburg kentinde yayınlanan Orengrad gazetesinde çıkan haberde, bir Rus askerinin, Libya'da görev esnasında öldürüldüğü iddia edildi.

AA'nın aktardığına göre, haberde, askerin keskin nişancı olduğu belirtilerek Libya'daki çatışmalara takma isimle katıldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rus askerlerinin Libya'da görev yapmadığını, Rus vatandaşların ise para karşılığında buradaki çatışmalara katıldığını söylemişti.


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