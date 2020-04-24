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Rusya'da yeni vaka sayısı sıçradı

Rusya'da yeni vaka sayısı sıçradı

Rusya'da son 24 saatte Covid-19 yeni vaka sayısında sıçrama yaşandı. Yeni vaka sayısı 5 bin 849 oldu

Rusya’da son 24 saatte 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 622’ye yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Rusya’da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 5 bin 489 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 622’e yükselirken; 60 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 615’e çıktı.


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