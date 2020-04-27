Rusya'da vaka sayısı 87 bini aştı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısının 6 bin 198 artışla 87 bin 147'ye ulaştığı bildirildi
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 198 kişilik artış yaşandı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artışla 749'e ulaştı.
Reuters'te yer alan haberde son rakamlara göre Rusya, vaka sayısında Çin'i geçerek 9'uncu sıradaki yerini aldı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 569'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 3 milyonu aşmış durumda.