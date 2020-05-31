31 Mayıs 2020 Pazar 12:48 | Son Güncelleme:
Rusya'da vaka sayısı 400 bini geçti
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 268 artışla 405 bin 843'e ulaştı.
Rus yetkililerin açıklamasına göre, son 24 saatte 138 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 693'e yükselmiş oldu.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Rusya, vaka sayısında ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.