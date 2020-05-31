Rusya'da vaka sayısı 400 bini geçti

Rus yetkililerin açıklamasına göre, son 24 saatte 138 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 693'e yükselmiş oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Rusya, vaka sayısında ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.