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  3. Rusya'da vaka sayısı 400 bini geçti
31 Mayıs 2020 Pazar 12:48 | Son Güncelleme:

Rusya'da vaka sayısı 400 bini geçti

Rusya'da vaka sayısı 400 bini geçti

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 268 artışla 405 bin 843'e ulaştı.

Rus yetkililerin açıklamasına göre, son 24 saatte 138 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 693'e yükselmiş oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Rusya, vaka sayısında ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.


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