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  3. Rusya'da vaka sayısı 100 bin sınırında

Rusya'da vaka sayısı 100 bin sınırında

Rusya'da vaka sayısı 100 bin sınırında

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 5 bin 841 artışla 99 bin 399'a, can kaybının ise 108 artışla 972'ye yükseldiği bildirildi.

Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 841 kişilik artış yaşandı. Toplam vaka sayısı 99 bin 399'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 artışla 972'ye ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 212'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 117 bini aşmış durumda.


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