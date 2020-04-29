Rusya'da vaka sayısı 100 bin sınırında
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 5 bin 841 artışla 99 bin 399'a, can kaybının ise 108 artışla 972'ye yükseldiği bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 5 bin 841 kişilik artış yaşandı. Toplam vaka sayısı 99 bin 399'a çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 artışla 972'ye ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aştı
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217 bin 212'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 117 bini aşmış durumda.