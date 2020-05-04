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  3. Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 10 bin 581 koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.

DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı.


Borel'in ham maddesi Amasya'dan

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