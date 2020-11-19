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  • Rusya'da ölümden mucize kurtuluş anı kameraya yansıdı
19 Kasım 2020 Perşembe 17:13 | Son Güncelleme:

Rusya'da ölümden mucize kurtuluş anı kameraya yansıdı

Rusya'da arabasının camını kardan temizleyen bir kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Rusya'da arabasının camını kardan temizleyen kişi, dokuzuncu kattan düşen levhayı sonda farketmesi üzerine ölümden kıl payı kurtuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Rusya'da ölümden mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Rusya’nın Vladivostok şehrinde arabasının camındaki buzları temizleyen 27 yaşındaki Alexander Y. adlı kişi, son anda dokuzuncu kattan düşen levhayı fark etti.

Refleksle kendisini geri çeken Alexander Y, ölümden son anda kurtulurken, düşen levha aracı kullanılamaz hale getirdi. Kazanın ardından aracının yanında fotoğraf paylaşan Alexander, " Ölmedim, refleks sayesinde yırttım. İşte aracımın yeni hali" ifadelerini kullandı.

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